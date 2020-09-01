Дубинский признался, что не знает большинства людей, которых "Слуга народа" выдвинула на местные выборы

Телеканал ZIK

Нардеп подчеркнул, что не принимал участия в отборе кандидатов в парламентскую и мэрскую кампании

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что не знает 98-99% людей, которых провластная партия выдвинула кандидатами на местные выборы.

Об этом он сказал эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

"Я не принимал участия в отборе кандидатов в парламентскую кампанию и не принимал участия в отборе кандидатов в мэрскую кампанию. Я 98-99% людей, которые сегодня вышли на сцену, увидел там впервые. Возможно, люди которые живут на местах, в общинах, в городах, кандидаты в которые сегодня были представлены на съезде, их знают, но я не знаю. Возможно, это моя вина, возможно, это моя недоработка, но я их не знаю", – признался парламентарий.

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В то же время он добавил, что хорошо знает "медийных кандидатов", которые будут участвовать в местных выборах в октябре.

"Я знаю Олега Филимонова, Ирину Верещук, знаю Таню Рябуху. То есть я знаю некоторых людей, которые идут на выборы, но это или депутаты, которые пошли кандидатами в мэры, потому что мы с ними в одном зале находимся, или людей, которые были "засвечены" в телевизоре, или в каких–то информационных программах", - сказал народный депутат.

Вместе с тем Александр Дубинский добавил, что у "хорошего парня" на местных выборах шансов немного. По его словам, на местах сможет победить только тот человек, который имеет за собой конкретно сделанные шаги и желание и силу делать их в дальнейшем.

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Как известно, политическая партия "Слуга народа" представила кандидатов, которых будет выдвигать в мэры украинских городов во время местных выборов 25 октября.

Имена кандидатов были объявлены на VII внеочередном съезде политсилы 31 августа.

Также напомним, что избирательная кампания до местных выборов, которые должны состояться 25 октября, начнется 5 сентября.