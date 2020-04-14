Дубинский о голосовании за бюджет: Проанализировать его до конца ни у кого возможности не было

Александр Дубинский Фото из открытых источников

"Бюджет был отправлен в окончательном виде за 40 минут до голосования"

Законопроект об изменениях в бюджет был отправлен в окончательном виде за 40 минут до голосования, и проанализировать его до конца ни у кого возможности не было.

Об этом во время ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

Парламентарий прокомментировал принятые изменения в государственный бюджет Украины, за которые Верховная Рада проголосовала в понедельник, 13 апреля.

"Я вам скажу грубо, но так, как я думаю: в данной ситуации парламент поставили "раком" и поставили в ситуацию, когда бюджет был отправлен в окончательном виде за 40 минут до голосования. И при этом всех накачивали, что мы должны, обязаны в интересах народа Украины проголосовать. Проанализировать его до конца ни у кого возможности не было и все голосовали, потому что раз мы его провалили и это, в принципе, приводило к видимым, наростающим, катастрофическим последствиям во всех сферах, потому что отсутствие бюджета или переформатированых статей вело к тому, что они просто не будут финансироваться - нет ни поступлений, ни денег. Вот мы были поставлены "раком". Я могу сказать, что это "полная заслуга" руководства фракции в данной ситуации, которая вот такой бюджет подготовила, и правительства, которое вот такие цифри подало", – заявил Александр Дубинский.

Как сообщалось, 13 апреля депутаты Верховной Рады приняли за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с ситуацией с COVID-19.