Дубинский назвал, при каких условиях власть может отменить местные выборы

Александр Дубинский Фото из открытых источников

Нардеп констатировал, что в Украине происходит масштабный рост больных с COVID-19

Если рейтинги власти будут падать, в Украине может произойти отмена местных выборов.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

Гость студии отметил, что негативно относится к решению об отмене выборов на подконтрольной правительству территории Донбасса. Александр Дубинский напомнил, что в предыдущие шесть лет выборы в этих регионах проводили. Объяснения, что сейчас там стреляют, нардеп считает неубедительным, ведь там стреляли и в предыдущий период.

"Когда мы не даем возможность миллиону избирателей проголосовать - это неправильно. Это неправильно, это должно, наверное, трактоваться с точки зрения закона как нарушение конституционных прав и прав человека. Раз. По поводу самих выборов. Вы обратите внимание, что мы сейчас с вами находимся в ситуации масштабного роста количества заболевших коронавирусом. Я еще буквально месяц назад говорил о том, что я не чувствую внутри, что выборы могут быть отменены, потому что нужны изменения в Конституцию, чрезвычайное положение... Но, смотрите, при наборе количества заболевших в полторы-две, а так и будет дальше, потому что мы сейчас с вами перейдем в холодное время года, когда люди с открытых площадок уйдут в заведения и будут дышать друг на друга в залах кафе, ресторанов, спортзалов и на работе, и вы увидите колоссальный рост заболеваемости. Я, в принципе, подозреваю, что при падении рейтингов власти может произойти отмена выборов", – заявил Александр Дубинский.

Напомним, в перечень общин, в которых, по мнению ЦИК, невозможно провести первые выборы депутатов и председателей 25 октября 2020 года, отнесено 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, 8 — Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области, а также часть избирательных участков Новоайдарской поселковой общины Щастинского района Луганской области.

В КИУ заявили, что законных оснований не проводить местные выборы в Луганской области нет.