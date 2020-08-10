Дубинский: Кабмин Шмыгаля – правительство временщиков, цель которых – максимальный заработок денег

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Нардеп рассказал, что СМИ и соцсети пишут о незаконных выплатах премьеру

Действующий Кабинет министров Украины – это правительство временщиков, которые имеют целью максимально заработать.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

"Тут все очень просто - правительств временщиков, цель которых - максимальный заработок денег и расставление на должности людей, которые эти деньги будут для них зарабатывать. Я уже неоднократно читал в СМИ, в анонимных и неанонимных телеграм-каналах информацию о том, что конкретно премьер Шмыгаль через своего брата может получать фактически незаконные выплаты с Госпотребслужбы, Госгеокадастра Львовской области, еще каких-то структур государственных Львовской области, которые занимаются поборами с бизнеса, с граждан. Они деньги собирают, как "черную кассу", потом передают премьер-министру. Вот неоднократно читал об этом. Я при этом не вижу никакой борьбы системной с нарушениями законодательства и с теми же схемами, которые происходят в лесном хозяйстве... Что-то поменялось в водном хозяйстве? В экологии поменялось что-то? В энергетике поменялось что-то? Ничего не поменялось. Более того, ситуация с каждым днем ухудшается еще больше", - заявил депутат.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский требовал четкой коммуникации правительства относительно условий адаптивного карантина.

Также сообщали, что Кабинет министров Украины сократил выплаты на детей физических лиц-предпринимателей на 48,4 млн гривен, чтобы перенаправить эти средства на другую бюджетную программу.