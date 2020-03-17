Дубинский: Генпрокуратура после Рябошапки полностью уничтожена

Телеканал ZIK

Академию прокуратуры сегодня превратили в тренинговый центр, где обучают "пилить лобзиком"

Структура после Рябошапки полностью уничтожена. Люди освобождены, полностью деморализованы. Суть прокуратуры полностью свели к нулю.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Народный депутат подчеркнул: Украине сегодня на 100% нужен новый Генеральный прокурор.

"У Венедиктовой задание очень простое. Структура после Рябошапки полностью уничтожена, люди уволены, полностью деморализованы этой унизительной аттестацией, потерей статуса, этими гомосексуалистами в общественном совете, которые разрушили эту структуру полностью. Суть прокуратуры полностью свели к нулю", – заявил Александр Дубинский.

Кроме того, добавил нардеп, Академию прокуратуры сегодня превратили в тренинговый центр, где обучают "пилить лобзиком".

"то Есть был высшее учебное заведение. Национальный университет Шевченко. Превратить его в ПТУ. ПТУ! Просто вас научат пилить лобзик и строгать. Все. Больше никакие функции нам не нужны. Остальных разогнали. Вот что они сделали с прокуратурой. Вот ее назначили (Венедиктову.– Ред.) и ее задача – восстановить все эти функции: авторитет, престиж, правильные замы, правильное распределение полномочий и работа. Если это будет сделано, но это вопрос не одной недели, а нескольких месяцев, если это будет сделано – честь и хвала", – считает нардеп.

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Если же реформирование Генеральной прокуратуры не будет, отметил Александр Дубинский, эта система не сможет работать.

"А это один из столпов государственности. Нет прокуратуры – всем "пофиг" на приказы центра, никому проверять исполнение законов и защищать интересы государства", – сказал Дубинский.

Как сообщалось, 5 марта Верховная Рада Украины уволила Руслана Рябошапку с должности генерального прокурора Украины. За его увольнение проголосовали 263 народных депутата.

Он ушел из зала ВР сразу после голосования и заявил, что уходит с должности для того, чтобы потом вернуться.

Обязательно’обязанности генпрокурора временно исполнял Виктор Чумак.

Сегодня, 17 марта, ВРУ поддержала кандидатуру Ирины Венедіктової на должность генерального прокурора Украины.