Дубинский: Бигус присвоил 3 миллиона гривен, которые получил от своих спонсоров

Денис Бигус Фото из открытых источников

Сам журналист отрицает заявление народного депутата Дубинского

Народный депутат от "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что журналист Денис Бигус присвоил около трех миллионов гривен, которые получил от своих западных спонсоров. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Бигус на полученные деньги через подставную фирму купил облигации внутреннего займа.

"На эту компанию приобретены гособлигации украинского правительства Денисом Бигусом. Ради наживы он вложил в гособлигации примерно 3 млн гривен, которые получил на производство журналистских расследований от иностранных фондов и частных жертвователей", - написал Дубинский.

Телеграм-канал Александра Дубинского

Однако, сам Бигус, по словам нардепа, отрицает свою вину. В частности, он объяснил это тем, что деньги, которые он использует для проведения, так называемых, журналистских расследований, хранились на счетах в Привабанке. После его национализации вывел деньги из-за страха, что банк могут вернуть олигарху Игорю Коломойскому.

В свою очередь Александр Дубинский заявил, что версия Бигуса не соответствует реальности, так как Приватбанк был национализирован в декабре 2017 года. Кроме того, компания "ДэвидСушеСтудио", на которую журналист оформил украденные у спонсоров деньги в виде ОВГЗ была основана в феврале 2019 года.

Напомним, недавно народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко вышел из монобильшости из-за сообщения о его причастности к коррупционным правонарушениям.