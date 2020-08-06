Дробович не имеет концепции деятельности Института нацпамяти, – Бужанский об инициативе демонтажа гербов

Макс Бужанский Фото из открытых источников

Это попытка Дробовича понравиться жителям Западной Украины, считает парламентарий

Глава Института национальной памяти Антон Дробович не имеет концепции относительно деятельности этого ведомства.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Максим Бужанский.

Максим Бужанский прокомментировал инициативу главы Института национальной памяти Антона Дробовича по демонтажу гербов советской эпохи с моста Патона и монумента "Родины-Матери" в столице. Парламентарий напомнил, что в Киеве такой символики очень много, и риторически поинтересовался, нужно ли теперь это все сдирать со стен.

"Это попытка Дробовича понравиться жителям Западной Украины, но он обманывает и их. Он их внимание отвлекает на какую-то ерунду. Он ничего им не предлагает, он ничего им не говорит о том, как мы будем жить завтра, он ничего не говорит о том, что мы должны сделать сегодня для того, чтобы завтра наши дети жили в европейской стране. Он стоит и рассказывает - я сдеру герб со щита "Родины-Матери", – сказал Максим Бужанский.

Парламентарий убежден, что инициативы по сдиранию гербов свидетельствуют о том, что у господина Дробовича нет никакого плана, концепции и идеи, чем вообще должен заниматься Институт национальной памяти.

Как сообщалось, директор Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что ближайшие планы декоммунизации в Киеве – это снос гербов на мосту Патона и на монументе "Родины-матери".

Напомним, недавно Киевский городской совет поддержал решение о ежедневном выполнении гимна Украины в школах Киева.

Позже в ведомстве заявили, что гимн в школах – это рекомендация, а не требование. Там сообщили, что КГС "рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно исполнять гимн, но никоим образом не обязывает этого делать".