"Доведут до цугундера": В оккупированном Крыму заявили о "плачевных последствиях" турецкой поддержки Украины

Украина и Турция Фото из открытых источников

Такую реакцию вызвало заявление Турции о поддержке "Крымской платформы", нацеленой на возвращения контроля Украины над полуостровом

В оккупированном Криму заявили, что поддержка турецкой стороной Украины относительно крымского вопроса может "плачевно обернуться" для Киева. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова "руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ" Александра Молохова.

Как отмечается, такую реакцию вызвало заявление турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о том, что Турция не признает аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины. Также страна поддержала создание Украиной площадки "Крымская платформа", которая нацелена на возвращения контроля над полуостровом.

Однако, в оккупированном Крыму увидели в турецкой поддержке угрозу.

"Заигрывания с Анкарой доведут Киев до цугундера, поскольку Турция "на голубом глазу" считает Крымский полуостров своим, и в ее геополитических прожектах нет места для сильной и независимой Украины. Мнимая поддержка Турции обернется для Украины плачевно, так как им нужна безвольная страна для реализации своих геополитических интересов, никак не связанных с украинскими", - сказал Молохов.

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Напомним, в октябре Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский заявил, что Турция не признавала и не признает оккупацию украинского Крыма на Россией. Кроме этого, страна заявила о готовносте присоединиться к будущей платформе по деоккупации Крыма и быть ее активным членом.