Дополнительных инициатив по Донбассу от представителей ТКГ, зарегистрированных в ВРУ, нет – Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

Председатель ВРУ заверил, что парламент делает все, что он него зависит, однако новых инициатив от ТКГ не подавали

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что дополнительных инициатив по Донбассу от представителей Трехсторонней контактной группы (ТКГ), зарегистрированных в ВРУ, нет. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

Так, главу парламента спросили о том, была ли информация о том, что в ТКГ есть какие-то законопроекты, которые, учитывая договоренности должны были разрабатываться. На что он ответил, что по состоянию на 17 сентября представители ТКГ не регистрировали новых инициатив.

Кроме этого, политика спросили, была бы Украина в более выигрышной позиции, если бы парламент или уполномоченные лица представили эти законопроекты.

"ВРУ то, что от нее зависело, всегда делала. Если вы вспомните прошлый год, нужно было продолжать действие закона о так называемом особом статусе временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой области, мы за это голосовали", - отметил Дмитрий Разумков.

По его словам, то, что будет в дальнейшем, будет зависеть от Верховной Рады, которая, исходя из интересов Украины, будет принимать соответствующие законодательные инициативы.

"По состоянию на сегодня, абсолютно с вами согласен, все это должно быть публично, открыто. Именно поэтому говорю, что по состоянию на сегодня дополнительных инициатив от представителей ТКГ, которые были бы зарегистрированы в ВРУ, пока нет", - пояснил председатель ВРУ.

Напомним, недавно Разумков отмечал, что Трехсторонняя контактная группа не должна менять площадку переговоров в Минске, ведь это не повлияет на какие-то работы представителей.