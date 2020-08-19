Домыслы по делу "вагнеровцев" призваны нанести вред украинским спецслужбам, - экс-глава разведки

Василий Бурба Фото из открытых источников

По словам Бурбы, информация о каких-либо операциях спецслужб никогда не становится публично открытой

Все домыслы по делу задержанных в Беларуси "вагнеровцев" направлены исключительно на попытку нанести существенный вред репутации спецслужб Украины. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.

"Сразу и прямо хочу заявить, комментировать какие-либо реальные или предполагаемые действия спецслужб бывшим начальником военной разведки считаю неправильным. Относительно так называемого дела "вагнеровцев" в прессе слишком много явной дезинформации и домыслов. На мой взгляд, все эти домыслы направлены исключительно на попытку нанести существенный вред репутации спецслужб Украины", - сказал Бурба.

По его словам, информацию о каких-либо операциях спецслужб является секретной информацией, и она никогда не становится публично открытой. Исходя из этого любые конспирологические теории, которые строятся на основании газетных "расследований" выгодны российской стороне.

"Абсолютно нелепыми домыслами являются версии о возможном участии Президента Украины в какой-либо помощи "вагнеровцам". Это невозможно ни по моральным, ни по оперативным данным", - отметил Бурба.

Военный также отметил, что у него отсутствует какая-либо информация касательно того, была ли операция спецслужб Украины по поимке "вагнеровцев" сорвана утечкой со стороны окружения президента.

"Как военнослужащий, я был и остаюсь вне политики. Скажу одно - действиями украинской разведки народ Украины может гордиться. Но не все на войне зависит от нас. С уважением отношусь к решению Верховного Главнокомандующего провести ротацию. В данный момент нахожусь в отпуске с семьей, по окончании которого буду служить Украине и дальше на другом участке работы, по решению Верховного Главнокомандующего", - добавил Бурба.

Напомним, 14 августа правительство Республики Беларусь передало Российской Федерации 32 боевиков ЧВК Вагнера, которых ранее задержали недалеко от Минска.

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера. Именно для этого их выманили в Белоруссию. В то же время после того, как о планах доложили офису президента, все сорвалось.

Также журналисты опубликовали записи с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.

В среду, 19 августа, Служба внешней разведки Украины заявила, что специальная информационная операция, относительно так называемой группы Вагнера в Беларуси, имеет российское происхождение.

Также руководитель Офиса президента Андрей Ермак отказался комментировать информацию о якобы намерении украинских спецслужб провести спецоперацию по задержанию "вагнеровцев", но причастность украинцев к появлению российских наемников в Беларуси перед выборами отрицал.