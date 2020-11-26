Домашнее животное мэра Бойченко будет сидеть в тюрьме за фальсификации выборов в Никольском, - Марчевский

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский прокомментировал фальсификации на выборах главы ОТГ Никольского Донецкой области.

По словам политика, избирательным процессом там уже заинтересовались народные депутаты от ОПЗЖ, которые приедут контролировать работу комиссии.

Организатором фальсификации Марчевский назвал кандидата Митько. Его связывают с городским главой Мариуполя - Вадимом Бойченко.

"Комиссия должна была огласить представителя ОПЗЖ Павла Азарова победителем выборов и главой ОТГ. Но она по какой-то неизвестной причине огласила победителем другого человека. Мы подали в суд, выиграли этот суд. Наши оппоненты подали в апелляцию - мы выиграли апелляцию. Они обратились в суд, чтобы тот разъяснил решение - им разъяснили решение, и они опять по какой-то причине оглашают победителем другого человека по фамилии Митько. Мы подали снова в суд и снова его выиграли. Обратились в ЦВК, ЦВК заменила комиссию. И вчера комиссия, уже новая, точно такая же, как и предыдущая, начала пересчёт голосов. И представляете, так случилось, что они во время пересчёта выявили, что бюллетени почему-то испорчены. До этого они не были испорчены и вдруг внезапно испортились. И они опять собираются огласить победителем кандидата Митько. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться ко всем причастным и донести до них одну простую мысль: это не сойдёт им с рук. Сейчас сюда направляются народные депутаты от ОПЗЖ, сейчас направляется жалоба в Генеральную прокуратуру и другие инстанции. Мы точно не предадим своих избирателей, которые отдали голос за Азарова, нам не безразлична судьба этого населенного пункта, мы отстоим результат. И все те, кто фальсифицировал эти выборы, - они точно будут сидеть в тюрьме. Митько - это такое домашнее животное господина Бойченко из Мариуполя, так вот это домашнее животное тоже будет сидеть в тюрьме, если будет пытаться фальсифицировать эти выборы", - заявил Марчевский.