Документ о создании Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО "слил" Демченко, – "PavlovskyNEWS"

Документ о создании Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО в составе политической подгруппы в Минске в СМИ "слил" Руслан Демченко, штатный советник президента, который представлял Украину в Минске после Леонида Кучмы.

Об этом сообщает телеграм-канал "PavlovskyNEWS".

"Главное политическое событие дня – публикация изданием "Зеркало недели" документа о создании Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО в составе политической подгруппы в Минске.

Ряд политиков и журналистов в одночасье обрушились с критикой на офис Зеленского, а главе Офиса Ермаку даже пришлось втиснуться в брифинг по коронавирусу, чтобы хоть как-то оправдаться.

Телеграм-канал "Резидент" сообщает, что "депутаты-соросята" из фракции "Слуга Народа", фракции "Голос", фракции ЕС и БЮТ создадут межпарламентское объединение и потребуют создать временную следственную комиссию ВР, которая будет расследовать действия главы Офиса президента в Минске", – говорится в сообщении телеграм-канала "PavlovskyNEWS".

"Нашему телеграм-каналу стало известно, кто намеренно "слил" в СМИ этот документ, чтобы сорвать мирный процесс и поставить под удар действия Ермака.

Как сообщил наш источник – документ в СМИ "слил" Руслан Демченко, штатный советник президента, представлял Украину в Минске после Леонида Кучмы.

Зачем Демченко слил документ – наш источник не сообщил, однако последующая одномоментная травля со стороны "патриотических" сил говорит о том, что многие из них были осведомлены о появлении документа в СМИ", – пишет "PavlovskyNEWS".

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, на последней встрече в Минске участники Трехсторонней группы заявили о необходимости создания Консультативного совета.