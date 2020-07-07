ДнепрОГА отдаст на освоение почти 85 миллионов фирме из орбиты главы облсовета, - СМИ

Святослав Олейник Фото из открытых источников

Тендер на ремонт трассы в Солонянском районе Днепропетровской области почти на 85 миллионов гривен выиграла фирма, аффилированная с главой Днепропетровского областного совета Святославом Олейником, сообщают местные СМИ.

Аукцион проводил департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской облгосадминистрации, главу которой, Александра Бондаренко, по ряду доказательств, контролирует Олейник. Победителем тендера стало дочернее предприятие "Днепродор". Долей акций в этой компании владеет Филипп Ежи Станислав из польского Жешува. Этот же человек через прокладку "PUS" контролировал скандальную дорожноремонтную фирму "УПС". Среди бенефициаров "УПСа" была словацкая фирма "Арограф", которой владела Ирина Гуназа, член партии "Україна Майбутнього" Святослава Олейника. Среди учредителей того же "УПСа" был и нынешний "слуга народа" Владислав Бородин, который совсем не чужд одному из соратников Олейника Игорю Коломойскому.

Отметим, что и "УПС" и "Днепрдор" регулярно были фигурантами уголовных дел по отмыванию бюджетных денег. Например, полиция Запорожской области открыла уголовное дело по возможному присвоению бюджетных средств на "Днепродор" по ремонту одной из местных трасс. Безусловно, без приговора суда нельзя говорить, чьей-то вине, но ДнепрОГА наняло фирму на те же работы в нашей области, причем на довольно серьезную сумму.