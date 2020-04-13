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Дмитрий Спивак в программе "HARD с Влащенко", – онлайн-трансляция

Кандидат политических наук ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK транслируют программу "HARD с Влащенко".

Гостем у Наташи Влащенко будет кандидат политических наук, председатель социально-экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

Темы программы:

  • Сокращение фонда борьбы с коронавирусом втрое! Что еще ожидать от нового антикризисного бюджета?
  • Опасность для врачей в условиях пандемии! Как спасать тех, кто спасает нас?
  • Чем можно поплатиться за несоблюдение правил карантина?

Обо всем этом и не только – Дмитрий Спивак в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня".

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

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