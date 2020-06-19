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Дмитрий Спивак: Через месяц-полтора будет сформировано новое правительство

Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак Скриншот видео

Между Кабмином и ВРУ никакой войны нет, говорит эксперт

Через месяц или полтора будет сформирован новый состав Кабинета министров Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил политический и общественный деятель Дмитрий Спивак.

Эксперт прокомментировал информацию о том, что Верховная Рада уже во второй раз не поддержала программу Кабинета министров. Он убежден, что нет никакой войны между правительством и парламентом.

По его мнению, власть просто не имеет планов, как действовать дальше, и действует в "коридоре" между желанием угодить "там" и желанием задурить мозги "здесь".

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"Мой прогноз по поводу правительства: месяц-полтора, и будет сформировано новое правительство", – говорит Дмитрий Спивак.

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Напомним, 4 июня депутаты Верховной Рады отправили на доработку программу деятельности Кабинета министров

12 июня Кабинет министров Украины принял Программу деятельности правительства и признал утратившим силу постановление КМУ от 2 апреля 2020 года №270, которым был утвержден предварительный проект программы.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал доработанную программу деятельности. В новом проекте расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.

Однако во время заседания Верховной Рады 18 июня народные депутаты не поддержали обновленную программу правительства.

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