Дмитриев: Россия в ближайшее время направит в Минздрав Украины запрос на разрешение производства вакцин от коронавируса на базе харьковского предприятия "БиоЛек"

Кирилл Дмитриев ТАСС

Россия в ближайшее время направит в Минздрав Украины и другие соответствующие органы запрос на разрешение о начале производства вакцины "Спутник V" в Украине. Об этом в ходе встречи с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народным депутатом Украины Виктором Медведчуком и директором НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Соответственно, мы надеемся, что данное обращение будет положительно рассмотрено, потому что действительно есть возможность у Украины производить вакцину для других стран, в том числе для Беларуси и других стран. И также мы надеемся, что Украина рассмотрит возможность и о потенциальной закупке вакцины "Спутник V", но это более, наверное, вопрос среднесрочной перспективы. Но мы подтверждаем, что уже в ближайшее время производство в Украине вакцины "Спутник V" может быть налажено", - отметил он.

Дмитриев напомнил, что харьковское предприятие "БиоЛек" уже освоило выпуск готовой формы вакцины.

"Мы очень много работали для того, чтобы это стало реальностью, и благодарны вам, Виктор Владимирович, вашим усилиям, потому что это действительно очень важный проект и для России, для Украины. Мы всё-таки можем многое делать вместе. И, безусловно, защита здоровья наших граждан должна быть вне политики и является крайне важной и необходимой", - обращаясь к Виктору Медведчуку, сказал Дмитриев.

Он также подтвердил, что настоящий момент российская вакцина уже в пробном режиме производится и в Южной Корее, и в Китае, и в Бразилии, и в Индии, и есть запросы от большого количества стран.

"Мы недавно подтвердили, что мы наладим производство и безусловно в Казахстане, и тоже в ряде государств. Поэтому здесь очень простая такая история о том, что высокотехнологических предприятий, которые могли бы производить, в мире их не так уж много. На самом деле, это большое преимущество, что в Украине есть это предприятие "БиоЛек", которое соответствует всем международным стандартам качества, это важный актив Украины. Поэтому использовать данное предприятие так же, как это используют корейцы, бразильцы, китайцы, индусы и другие страны - это, безусловно, казалось бы разумным", - резюмировал Дмитриев.

Напомним, недавно глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Украина имеет мощности для производства вакцины от коронавируса "Спутник V", а Россия готова предоставить соответствующее сырье.