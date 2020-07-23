Для власти выгодно наличие радикалов на улицах, – политолог

Политолог Александр Лазарев Скриншот видео

Александр Лазарев говорит, что проблема в огромном уровне социального негодования и агрессии в обществе

Для государственной власти сейчас выгодно наличие радикально настроенных элементов на улицах, чтобы пугать людей и чтобы они не выходили на протесты.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Александр Лазарев.

Политолог отметил, что немало бойцов, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, возвращались домой с трофеями, часть из которых сбывали на "черном" рынке, поэтому на руках у населения есть немало нелегального оружия.

"Но проблема не столь в наличии этого оружия, столь в наличии огромного уровня социального негодования и агрессии в обществе. Ведь последние шесть лет политическая элита сеяла раздор в обществе по идеологическим, историческим, языковым принципам, фактически накачивала одну и другую часть общества неприятием друг друга", – заявил Александр Лазарев.

Политолог отметил, что власть должна бороться с такими проявлениями, однако сейчас наблюдаются противоположные тенденции.

"Но я, к сожалению, вижу совсем другие тенденции, что для государственной власти сейчас выгодно наличие таких радикально настроенных элементов на улицах для того, чтобы пугать людей, чтобы люди не выходили на протесты и чтобы держать улицу в контроле праворадикалов либо просто радикалов, которые, условно говоря, подконтрольны Банковой", – сказал Александр Лазарев.

Как сообщалось, журналистка Светлана Крюкова заявляла, что, в основном, радикалы – это профессиональные безработные, которые в последние годы ничем не занимаются, кроме того, что ходят на акции.