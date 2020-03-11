Для Украины очень важно, чтобы Донбасс остался ее частью, – сенатор Франции Моран

Сенатор Франции Моран Фото - скриншот

Для Украины очень важно, чтобы Донбас остался ее частью, и позиция России по этому поводу уже прозвучала.

Об этом заявил сенатор Франции от партии "Республиканцы" Себастьян Моран.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Сенатор прокомментировал инициативу создания межпарламентского диалога ради достижения мира на Донбассе.

"Я думаю, что основные стороны по этому поводу уже имели выступления: Россия уже заявила, что Донбасс должен быть частью Украины. Я также думаю, что это очень важно для Украины, чтобы Донбасс остался частью Украины. Также прозвучала позиция и по Крыму. Она достаточно четкая – Крым должен оставаться российским. Украина – это государство, которое исторически граничило с Австро-Венгрией, с Россией, и здесь я бы хотел вспомнить слова своего соотечественника – историка, который писал о трагическом опыте Франции. В частности, он говорил, что ему за свою жизнь 5 раз приходилось менять свою национальность. Поэтому Франция должна стать примером – примером того, как можно выйти из этого конфликта, и Россия и Украина должны стать друзьями", – заявил сенатор Франции Себастьян Моран.

Инициативу объединения ради мира положительно восприняли и в Германии.

Сенатор от Верхнего Рейна Венедан Данези заявил: "Согласно с нашей семейной историей и также того факта, что я историк по образованию, я всегда выступал за мир. За мир, который строится на основе диалога, на основе конструктивного диалога, прямого диалога. Диалога, который ведет к миру и позволяет преодолеть конфликты".

Как сообщалось, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук после встречи делегации межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог ради мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция", представленной депутатами "Оппозиционной платформы – За жизнь", с депутатами Госдумы РФ в Москве заявил, что делегации парламентов Украины, России, Германии и Франции должны встретиться, чтобы способствовать установлению мира на Донбассе.