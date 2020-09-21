Для украинцев главное – безопасность, но власть боится радикалов, – Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

При действующей власти ничего не будет, пока люди ее не поменяют

Для украинцев главное - безопасность, но власть бездействует, поскольку боится радикалов. Поэтому при действующей власти ничего не изменится, пока люди ее не поменяют.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Гость студии, комментируя пикет представителей "Национального корпуса" у телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", констатировал, что государственные институты не работают и по факту правоохранительных органов в стране нет.

"Я посмотрел на проект бюджета на следующий год. На 20 миллиардов увеличено финансирование, в основном, силовых структур и Офиса президента. Я задаю вопрос: зачем? Они же не выполняют свои функции! При этом на медицину они не могут найти 5% ВВП", – заявил Виталий Журавский.

Гость студии добавил, что в Украине существует большая проблема с безработицей среди молодежи: "Большая проблема с безработицей молодых людей, необразованных людей, которые сейчас на этом тупо зарабатывают. А власть ничего не делает и президент бездействует. Он действительно боится их. И при этой власти ничего не будет, пока ее не поменяют. Люди не поменяют. Потому что для нас главное - безопасность", - подчеркнул Виталий Журавский.

Как сообщали, у здания телеканала ZIK, на Аллее Героев Небесной Сотни, 1, в столице, который сегодня с 17 часов пикетирует "Национальный корпус", правоохранители усилили меры безопасности.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные мужчины совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспектирования столичных парков и спортивных площадок. Неизвестные молодые люди напали на съемочную группу телеканала ZIK в Гидропарке после просьбы журналистки объяснить пребывание на спортивной площадке, что запрещено на время карантина.

Через несколько месяцев похожий инцидент произошел в Одессе: во время инспекции местного рынка на съемочную группу телеканала ZIK напала группа неизвестных молодых людей.

А 15 июня во время избрания меры пресечения активисту Сергею Стерненко неизвестные препятствовали журналистам телеканала ZIK осуществлять свою деятельность. Добавим, 26 июня возле здания Апелляционного суда Киева, где в то время рассматривали апелляцию на меру пресечения Стерненко, активисты в очередной раз препятствовали в работе съемочной группе телеканала ZIK.

Следует отметить, 24 августа в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK ко Дню Независимости Украины представители "Национального корпуса" напали на съемочную группу.

Тогда группа радикалов "Нацкорпуса" ворвалась в кадр и начала толкать журналистов, а также приглашенных гостей – Татьяну Плачкову и Богдана Гиганова. Во время столкновения нападавшие также повредили стойки.