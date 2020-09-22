Для того, чтобы вернуть Крым в Украину, а Украину – в Крым, нужно работать с людьми, – Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Переговорщики со стороны Украины очень слабы, заявил академик

Кроме политических методов, других способов возвращения Крыма нет. Надо проводить длительный, тяжелый переговорный процесс, однако власти этого не делают.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Гость студии отметил, что в аннексированном Крыму живут граждане Украины, поэтому если гражданам Украины там плохо и есть возможность помочь водой, почему бы это не сделать.

"Я считаю, что переговорщики со стороны Украины очень слабы с РФ. Проблема, которая у нас есть с РФ, не может быть решена военным путем. Ну, не будет Украина воевать с ядерной державой. Если только объявит войну, она сразу же проиграет. И международное сообщество, как показал опыт, – и Европа, и США не будут поддерживать Украину в горячей войне с РФ. Весь мир говорит – да, Крым – это украинская территория, он должен быть возвращен в Украину. Весь мир говорит - Донецкая и Луганская часть, неподконтрольная Украине, должна принадлежать украинской территории. Кроме политики, политических методов возвращения мир не говорит ничего. Надо проводить длительный, тяжелый переговорный процесс. Этого никто не делает", - сказал Виталий Журавский.

Гость студии продолжил: "Но я вам хочу сказать, как вернуть людей, например, тот же Донбасс в Украину, Украину – на Донбасс или вернуть Крым в Украину, Украину – в Крым, надо работать с людьми, показать, что мы – нормальные люди, мы – гуманные люди. Но посмотрите, что делала власть Порошенко и что делает нынешняя власть. Все шаги – на отделение этих людей".

Напомним, в трех населенных пунктах аннексированного Крыма – в Алуште, Партените и Малом Маяке – будет ограничена подача воды с 23 сентября.

Недавно в Севастополе быстро начало мелеть Чернореченское водохранилище, учитывая это, так называемая "власть полуострова" начала организовывать поиск подземных источников воды. Перед этим еще два водохранилища оказались на грани высыхание.

Позже так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов назвал перекрытие Северо-Крымского канала терроризмом и заявил о необходимости возбуждения уголовных дел против организаторов водной блокады Крыма.

Однако МИД Украины заявил, что водоснабжение в Крым будет полностью восстановлено только после деоккупации полуострова.