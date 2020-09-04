Для проведения местных выборов в условиях пандемии COVID-19 необходимы дополнительные 150-200 млн гривен, - КИУ

24 канал

Деньги, прежде всего, нужны для закупки СИЗ и дезинфицирующих средств

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что для проведения местных выборов в Украине в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 нужны дополнительные 150-200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

"В условиях пандемии на выборы необходимо дополнительно выделить 150-200 млн гривен. Подавляющее большинство расходов должно быть направлено на защиту членов участковых избирательных комиссий", - отметил Кошель во время пресс-конференции.

Как отмечается, эксперты КИУ подсчитали, что для защиты членов избирательных комиссий во время проведения их заседаний и во время работы в дни голосований во время первого и второго тура выборов необходимо закупить не менее 13 млн защитных масок.

Также нужно закупить дезинфицирующие средства, приборы для измерения температуры, предусмотреть заработную плату для тех, кто будет измерять температуру на входе для избирательных участков, и изготовить информационные материалы.

"Сейчас важно не продолжать политические спекуляции на тему возможности проведения выборов, а сосредоточиться на защите избирателей и наиболее уязвимой группы – около 500 тыс. членов избирательных комиссий, которые могут работать в закрытых помещениях более суток. Примеры организации выборов в Республике Южная Корея, Австралии, Польше, США показывают, что при условиях тщательной подготовки можно организовать избирательный процесс и день голосования без существенных рисков для избирателей и членов комиссий", - пояснил глава КИУ.

Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с послами стран "Большой семерки" (G7), во время чего был обсужден ряд вопросов, среди которых - местные выборы в Украине.