Для наведения порядка полиции надо дать возможность применять более жесткие методы, – Добкин

Телеканал ZIK

Полицейские должны иметь "жесткие права" по проверке автомобилей на дороге

Для наведения порядка, полиции необходимо предоставить возможность применять более жесткие методы.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил политик Михаил Добкин.

Комментируя принятие Верховной Радой законопроекта об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, политик отметил, что он поддерживает такое решение депутатов, потому что сегодня больше прав имеют разные "мерзавцы", которые убивают на дороге людей.

"Я считаю, что сегодня, для наведения порядка, полиции необходимо дать возможность применять более жесткие методы. Но надо разделить это право на любые правонарушения, связанные с проведением митингов, встреч, собраний, то, что имеет отношение к политике. А что касается автомобилей, если в машине везут оружие, я за то, чтобы ее остановить, чтобы полицейские имели жесткие права открыть багажник и забрать это оружие. Потому что оно может выстрелить и забрать чью-то жизнь", – отметил Михаил Добкин.

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Вместе с тем он подчеркнул, что должен быть контроль за выполнением этого закона, ведь в Украине сегодня царит анархия, массовое неисполнение законов, а право на применение силы государство делегировало не своим специально созданным для этого органам, а непонятным активистам.

"Мы постоянно слышим, что закон один для всех. Почему к чиновникам это применяется, а для людей, которые выходят на улицу и призывают к насилию, наносят травмы, почему к ним не должен применяться принцип "закон один для всех"?" – прокомментировал Михаил Добкин.

Напомним, 12 июля в Конча-Заспе произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего погибли четыре человека, среди которых двое детей.

Впоследствии стало известно, что мужчина, который вызвал смертельную аварию, уже сидел в тюрьме за убийство на дороге.

13 июля Офис генерального прокурора объявил ему подозрение.

А на следующий день, 14 июля, Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога Антона Желепу, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Также добавим, что 13 июля ВРУ приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".