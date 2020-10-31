Для махинаций в пользу Загида Краснова могли использовать партию "Голос"?

Загид Краснов Фото из открытых источников

Для организации махинаций на выборах в Днепре в пользу скандального политика с криминальным прошлым Загида Краснова могли использовать... квоты партии Голос в территориальных избирательных комиссиях. Такие выводы можно сделать из сообщения известного в Днепре активиста Ивана Васючкова о вопиющем случае в Днепре. Об этом сообщает "Горсовет".

По данным общественника, в территориальную комиссию Чечеловского района партия “Голос” (по сообщениям СМИ, выкуплена “авторитетом” из Днепра Петровским-”Нариком”) направила по своей квоте... сотрудника рекламной фирмы. Которая, по данным из достоверных источников, находится в орбите бизнесов Загида Краснова.

"Партия Голос в Днепре так долго рассказывала о своей неподкупности и независимости, что прислала членами райТВК кандидата от Слуги народа и человека, работающего в рекламной компании одного из кандидатов в мэры", - отмечает Иван Васючков.

Направив членом районной ТИК от “Голоса” кандидатку в депутаты от партии Зеленского, руководство местного “Голоса” прямо нарушило закон: как известно, в соответствии с Избирательным кодексом кандидат в депутаты не имеет права быть членом избирательной комиссии.

Вскоре представительница "Голоса" покинула комиссию. Политиканы, которые направили ее в районную ТИК, подставляли женщину под уголовную ответственность. А все решения комиссии, принятые с участием представительницы “Голоса” - кандидатки от “Слуги народа”, были бы незаконными и потенциально отменялись по решению суда.

Как сообщалось ранее, Загид Краснов устроил массовые фальсификации на выборах в Днепре: скупку голосов, "карусели" (вынос бюллетеней) в день выборов. Кроме того, люди Краснова дестабилизировали работу комиссий и затягивают подсчет голосов, чтобы сфальсифицировать итоги выборов в Днепре.