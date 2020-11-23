Для конструктивной работы с Константином Павловым в новом горсовете Кривого Рога уже создано большинство, в которое входит Блок Вилкула "Украинская перспектива" и ОПЗЖ, - секретарь горсовета Маляренко

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Две ведущие политические силы Кривого Рога – "Блок Вилкула "Украинская перспектива" и "Оппозиционная платформа – За жизнь!", которые по итогам выборов получили серьезную поддержку криворожан и большинство в горсовете (28 мандатов из 54), – объявили о создании единой коалиции.

Ее задачей избранные криворожанами депутаты видят совместную работу с Константином Павловым для реализации его с Юрием Вилкулом объединенной программы по динамичному развитию Кривого Рога.

Секретарь Криворожского городского совета Сергей Маляренко сказал: "В новом горсовете уже создано большинство из депутатов партий "Блок Вилкула "Украинская перспектива" и "Оппозиционная платформа – За жизнь!", которое будет поддерживать Константина Павлова. Это более половины голосов в новом составе горсовета на ближайшие пять лет".

Секретарь горсовета подчеркнул, что формирование большинства в горсовете стратегически важно для работы будущего мэра Кривого Рога и избегания противостояний, которые могут привести к нестабильности в городе.

"Мэр города сможет реализовать свою программу по развитию города и эффективно работать только при поддержке депутатов горсовета - любые решения утверждаются большинством. Как мы видим, у Константина Павлова такое большинство уже есть", - подчеркнул С. Маляренко.