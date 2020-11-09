Для Джо Байдена будет важно делать все, чтобы как можно меньше ассоциироваться с сыном и с Порошенко, – Волошин

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Эта история не является в глазах большинства американцев преступлением, но она точно не красит Байдена-старшего, считает парламентарий

Для Джо Байдена будет важно делать все, чтобы как можно меньше ассоциироваться со своим сыном Хантером и с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин.

Олег Волошин отметил, что скандалы с сыном Джо Байдена Хантером не стали фактором, которые отвернули людей от Байдена-старшего, однако они запомнились. Как отметил парламентарий, ряд СМИ после первого торжественного собрания с участием Джо Байдена обратил внимание на то, что возле него стоял его сын.

"И все пишут - а вот и сынок вылез коррумпированный. То есть явно он будет стоять на инаугурации - такая традиция, члены семьи всегда стоят рядом. И огромное количество американцев, а с помощью оппонирующих медиа это ему напомнят, что посмотрите, кто рядом с Джо Байденом, его сынок, который там неизвестно что, и еще на видео там с малолетками, как известно, скандальном", – отметил Олег Волошин.

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Парламентарий продолжил: "Для Джо Байдена будет важно делать все, чтобы как можно меньше ассоциироваться и со своим сыном, и, естественно, с Порошенко. Потому что эта история не является в глазах большинства американцев преступлением, но она точно не та, которая красит Джо Байдена. По крайней мере, объяснить, как его сын согласился получать у такого персонажа, как Злочевский, 50 тысяч долларов в месяц, а это просто факт - тут не о чем спорить, это просто факт, у него ответа на этот вопрос нет. Поэтому, если господин Порошенко надеется, что он побежит и все будут там его принимать, то, думаю, он действительно ошибается".

Напомним, 7 ноября в США несколько средств массовой информации на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценках объявили о победе Джо Байдена на выборах главы страны. По предварительным подсчетам, Байден победил в Пенсильвании, и в целом по стране набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Сразу после этого Джо Байден заявил о его избрании на должность главы государства. По словам политика, он обещает быть президентом всей страны.

В свою очередь, Дональд Трамп подчеркнул, что штаб будет оспаривать результаты выборов в суде на следующей неделе и добавил, что "Байден спешит ошибочно поставить себя вместо победителя".