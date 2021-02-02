Для досрочного роспуска Верховной Рады есть несколько оснований, – юрист

Марина Ставнийчук Скриншот видео

Это отсутствие коалиции, правительства и 30-дневный перерыв в заседаниях

Для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины есть несколько оснований.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук.

"Оснований для досрочного роспуска Верховной Рады есть несколько. Среди них-отсутствие в течение 30 дней коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины. Как известно, на основании результатов выборов парламента там сформирована монобольшенство и все мы наблюдаем за тем, что депутаты выходят, исключаются сейчас, раньше вышли отдельные депутаты, теперь Дубинского было исключено из состава членов фракции, но тем не менее, у них остается 226 народных депутатов Украины, которые могут функционировать как монобольшенство", – отметила Марина Ставнийчук.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что регламент ВРУ в пункте функционирования и формирования коалиции депутатских фракций не изменен, поэтому когда президент Зеленский в 2019-м году имел намерение досрочно прекратить полномочия парламента, тогда возник конституционный спор между президентом и парламентом прошлого созыва в котором утверждали, что в них существует коалиция депутатских фракций.

"С тех пор ничего не изменено в законе Украины о регламенте Верховной Рады и совершенно очевидно, что четко урегулировать вопрос о том, есть ли наличие, есть ли фиксированное количество депутатов на сегодняшний день, очевидно, юридической составляющей в этом вопросе нет", – заявила юрист и добавила, что для рассмотрения этого основания для досрочного прекращения полномочий парламента необходимо очень много времени.

Кроме этого Марина Ставнийчук заявила, что еще одной подставной для роспуска ВРУ может стать переформатирование Кабмина и 30-дневное отсутствие заседаний парламента.

"Если правительство или премьер будет отправлен в отставку и в течение 60 дней не будет сформировано новое правительство, парламент не проголосует, то это будет означать, что, в принципе, может быть еще одно из оснований для досрочного прекращения полномочий Рады. И третье основание - если в течение 30 дней Рада не собирается на сессию. Но у нас парламент якобы собирается", – прокомментировала эксперт.

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Напомним, ранее народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что если Верховная Рада Украины окажется недееспособным, не сможет принимать решения, ее нужно будет распустить.