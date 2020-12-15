Для доработки бюджета-2021: Рада объявила перерыв до 16:00

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За перерыв проголосовали 293 парламентария

Верховная Рада Украины ушла на перерыв до 16:00. Парламентарии должны согласовать документ с принятыми изменениями в Бюджетного кодекса. Об этом объявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков.

"Вопросы, требующие доработки в связи с решениями, которые были приняты во время рассмотрения №4100-д, их немного больше. Есть несогласованности, которые также надо учесть. Поступило предложение от представителей депутатских фракций и групп, чтобы мы объявили перерыв до 16:00", - отметил глава парламента.

За перерыв проголосовали 293 парламентария.

Напомним, сегодня, 15 декабря, народные депутаты собрались на очередное пленарное заседание, во время которого планируют рассмотреть во втором чтении законопроект О государственном бюджете страны на 2021 год и ряд других документов.