live
Новости » Политика Читати новину українською

Для доработки бюджета-2021: Рада объявила перерыв до 16:00

Верховная Рада ІХ созыва Украинские Новости

За перерыв проголосовали 293 парламентария

Верховная Рада Украины ушла на перерыв до 16:00. Парламентарии должны согласовать документ с принятыми изменениями в Бюджетного кодекса. Об этом объявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков.

"Вопросы, требующие доработки в связи с решениями, которые были приняты во время рассмотрения №4100-д, их немного больше. Есть несогласованности, которые также надо учесть. Поступило предложение от представителей депутатских фракций и групп, чтобы мы объявили перерыв до 16:00", - отметил глава парламента.

За перерыв проголосовали 293 парламентария.

Новости по теме: В "Слуге народа" допускают "бюджетную ночь" в парламенте

Напомним, сегодня, 15 декабря, народные депутаты собрались на очередное пленарное заседание, во время которого планируют рассмотреть во втором чтении законопроект О государственном бюджете страны на 2021 год и ряд других документов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

За отсутствие масок наложены тысячи штрафов, в бюджет изымают сотни тысяч гривен, – заместитель главы МВД МВД теперь может штрафовать за нарушение ПДД водителей "евроблях": Что стоит знать В МВД назвали введение "карантина выходного дня" полумерой и заявили о необходимости 3-недельного локдауна В МВД объяснили, почему полиция не штрафует депутатов ВРУ за отсутствие масок
Loading...

программы канала ZIK

Шанс на вакцину. Принятие бюджета-2021. Влияние Супрун на медицину | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Вырубка лесов. Рассмотрение бюджета. Наши за границей. Прогнозы футуролога | Детали дня | 14.12.20
Загруженность больниц. Протесты шахтеров. Вывоз леса-кругляка | Ток-шоу
Торговля с РФ. Локдаун. Газ и тарифы. Зверобой идет в Раду | Ток-шоу
Маруся Зверобой - в Раду. Министры без портфелей. Второй пик безработицы | Ток-шоу