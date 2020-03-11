Дискуссия на уровне европейских парламентов - это важный шаг к достижению мира в Украине, - Плачкова

Народный депутат от "Оппозиционной платформы -За жизнь" Татьяна Плачкова Фото из открытых источников

Дискуссия на уровне парламентов европейских стран - это важный шаг к достижению мира в Украине.

Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова во время встречи делегации межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог ради мира: Украина - Россия - Германия - Франция", представленной депутатами "Оппозиционной платформы - За жизнь", с депутатами Государственной Думы в Москве.

"У нас будет еще не один диалог, не одна дискуссия, и мы считаем, что именно дискуссия на уровне парламентов европейских стран, России и Украины, - это действительно очень важная площадка, и мы сможем достигнуть результатов для самого важного, что нам нужно сейчас - мир в Украине.

Мы услышали, в том числе от коллег из РФ, что есть поддержка, и мы создаем рабочую группу, для того, чтобы сделать определенную работу, собраться и потом дискутировать всем вместе на базе уже межпарламентской четверки, для того, чтобы достигнуть позитивного результата", - подчеркнула Плачкова.

По ее словам, у "Оппозиционной платформы - За жизнь" это было ключевое обещание гражданам Украины.

"И мы будем двигаться в этом направлении. Я думаю, что и другие коллеги подключатся к этому парламентскому движению в сторону мира. Для нас вопрос мира в Украине это первый вопрос, как и для каждого украинца - и нет более важного вопроса, чем мир", - заключила Татьяна Плачкова.

Напомним, 10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с депутатами Государственной Думы Российской Федерации.

Целью встречи парламентариев двух стран стала презентация "Парламентского измерения "нормандского формата", которая проходит в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция".