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Дипломатический путь решения конфликта на Донбассе остается приоритетным, – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

По словам министра, Украина готова к любому сценарию

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовится к любому сценарию развития ситуации на Донбассе, но дипломатический путь решения конфликта остается приоритетным. Об этом он сообщил в интервью турецкому телеканалу TRT.

По словам Кулебы, украинские власти надеются на поиск решения именно в рамках дипломатии. "Когда у вас есть такой сосед, как Россия, нужно быть готовым к любому сценарию... Но дипломатическое решение ситуации остается абсолютным приоритетом для Украины, и мы ищем способы убедиться, что найдем решение в этих рамках", – сказал министр.

Кроме того, дипломат назвал Трехстороннюю контактную группу важным инструментом для урегулирования конфликта. "Трехсторонняя контактная группа - это бремя, которое мы должны нести пока оно не приведет нас к миру. Это тяжелая работа. Работать в ТКГ всегда непросто. Каждый шаг требует усилий, это очень сложная структура", – сказал Кулеба.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установить мир на Донбассе невозможно без прямого диалога с Владимиром Путиным. По его словам, ключевые шаги должна сделать Россия.

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