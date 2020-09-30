Дипломат Лубкивский заявил, что может стать спикером ТКГ, поступило предложение от Кравчука и Офиса президента

Маркиян Лубкивский Фото из открытых источников

Однако дипломат до сих пор не дал ответ, ему нужно время обдумать предложение

Дипломат Маркиян Лубкивский могут назначить спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Эту информацию подтвердил сам Лубкивский, сообщает Бабель.

По его словам, соответствующее предложение поступило от Офиса президента и главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука. Однако пока Лубкивский не согласился и изучает это предложение.

"Его (предложение - ред.) аргументировали моим опытом дипломатической и безопасной работы, в частности в горячих точках. Сначала в Союзной республике Югославия, затем в Хорватии. Хорватия обладает уникальным опытом восстановления своей территориальной целостности и суверенитета. Это страна, которая сумела не только выйти из кровавой войны, выступить против агрессии, но и стать членом ЕС и НАТО", - рассказал Лубкивский.

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Он также отметил, что будет думать над предложением несколько дней, потому что "очень ответственно" относится к нему: "Я должен понимать, что те красные линии, которые у меня есть, никто не пересечет. Эта должность соответствует моей специальности, знаниям, которые я получил в дипломатии и секторе безопасности, но мне нужно еще несколько дней, чтобы окончательно определиться".

Кроме этого, Лубкивский отметил, что предложение касается не отдельно работы в формате спикера ТКГ, а вообще участия в работе этого органа, однако "функционал до конца мы еще не обсуждали".

Что касается профессиональной деятельности, то Лубкивский работал дипломатом в Югославии с 1995 года, в 2003-2004 годах возглавлял пресс-службу МИД. С 2006 до 2009-го занимал должность посла в Хорватии, потом в Боснии и Герцеговине по совместительству. В 2014 году Лубкивский работал советником СБУ Валентина Наливайченко, координировал вопросы коммуникации СБУ со СМИ, зарубежными партнерами и гражданским обществом.

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Напомним, в середине сентября вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске появится спикер для выражения единой позиции представителей.