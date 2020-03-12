Диалог – это всегда лучше, чем когда говорят пушки, – Елена Бондаренко

Елена Бондаренко Фото - скриншот

Установление диалога – это всегда лучше, чем ситуация, когда говорят пушки.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат V-VII созывов Елена Бондаренко.

Так бывшая народный депутат прокомментировала встречу делегации межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог ради мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция", представленной депутатами "Оппозиционной платформы – За жизнь", с депутатами Госдумы РФ в Москве. Встреча, напомним, состоялась 10 марта.

"Что касается самого диалога, это всегда лучше, чем когда говорят пушки. Более того, абсолютно верный посыл - кто будет принимать, изменять те нормы, которые регулируют наши взаимоотношения? Вот мы говорим все время о мире на Донбассе, забывая, очевидно, что у нас есть рамки, у нас есть коридор, который называется "Минск-2", Минские соглашения. Там прописаны четко пункты, в том числе, и законодательные изменения по части, например, особого статуса Донбасса. Кто это будет принимать? Это будет принимать парламент. Кто это будет обсуждать? В том числе можно и на этой площадке обсуждать с россиянами подобные вещи", – заявила Елена Бондаренко.

Напомним, 20 декабря 2019 года Виктор Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, который поддержал идею "Парламентского измерения "нормандского формата". Через несколько дней, 24 декабря, Виктор Медведчук встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и заручился его поддержкой для участия российского парламента в этой инициативе.

23 января Виктор Медведчук провел встречу в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента, а 28 января презентовал "Парламентское измерение "нормандского формата" представителям всех крупных фракций Бундестага.

10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с депутатами Госдумы РФ.

Целью встречи парламентариев двух стран стала презентация "Парламентского измерения "нормандского формата", которая проходит в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог ради мира: Украина – Россия – Германия – Франция".