live
Новости » Политика Читати новину українською

Действующий мер Николаева Александр Сенкевич угрожает водителям маршруток. Соцсети его высмеяли

Мэр Николаева Александр Сенкевич Фото из открытых источников

В Николаеве, в день выборов городского головы, кандидат Александр Сенкевич узрел саботаж в том, что на маршрут в выходной день вышло меньшее количество автобусов, чем обычно, в будние дни. В связи с этим фактом, Сенкевич решил записать видеообращение для водителей маршрутных такси.

"Когда мне сказали, что наши маршрутчики будут саботировать и работать против меня - я, честно говоря, подумал, что не могут они быть такими глупыми... они хотят понизить явку, это тупо... Кроме того, не забывайте, что фракция "Пропозиция" уже зашла в городской совет и точно такие вещи не простят вам" - резко высказался в своём обращении Сенкевич.

Фото из открытых источников

В комментариях к видеоролику, николаевцы высмеяли кандидата, напомнив, что избирательные участки обычно находятся возле дома избирателя и чтобы проголосовать - не нужно ехать на общественном транспорте.

Фото из открытых источников

Напомним, в Николаеве проходит второй тур выборов городского головы. В бюллетене для голосования николаевцам предстоит выбрать между действующим городским головой Александром Сенкевичем либо его оппонентом Владиславом Чайкой.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Десятки больных: В одной из школ Харьковской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции С 16 ноября Харьков отменяет дистанционное обучение в школах Кабмин назвал условия работы школ и детсадов во время карантина В Киеве сейчас на карантин закрыты пять школ, - КГГА
Loading...

программы канала ZIK

Геннадий Москаль | Ток-шоу
Олег Ляшко | Бизнес против карантина. Тарифы и коммуналка. Кредитная зависимость | 20.11.20
COVID-19: Поддерживаем друг друга!
Ирина Верещук | Ток-шоу
Проект госбюджета-2021. Развитие космической отрасли | Ток-шоу