Действующий мер Николаева Александр Сенкевич угрожает водителям маршруток. Соцсети его высмеяли

Мэр Николаева Александр Сенкевич Фото из открытых источников

В Николаеве, в день выборов городского головы, кандидат Александр Сенкевич узрел саботаж в том, что на маршрут в выходной день вышло меньшее количество автобусов, чем обычно, в будние дни. В связи с этим фактом, Сенкевич решил записать видеообращение для водителей маршрутных такси.

"Когда мне сказали, что наши маршрутчики будут саботировать и работать против меня - я, честно говоря, подумал, что не могут они быть такими глупыми... они хотят понизить явку, это тупо... Кроме того, не забывайте, что фракция "Пропозиция" уже зашла в городской совет и точно такие вещи не простят вам" - резко высказался в своём обращении Сенкевич.

Фото из открытых источников

В комментариях к видеоролику, николаевцы высмеяли кандидата, напомнив, что избирательные участки обычно находятся возле дома избирателя и чтобы проголосовать - не нужно ехать на общественном транспорте.

Фото из открытых источников

Напомним, в Николаеве проходит второй тур выборов городского головы. В бюллетене для голосования николаевцам предстоит выбрать между действующим городским головой Александром Сенкевичем либо его оппонентом Владиславом Чайкой.