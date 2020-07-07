Действующее законодательство не позволяет легко уволить конкретного министра, – Мокан

Василий Мокан УНИАН

Парламентарий объяснил, для чего нужен законопроект об интерпеляции

Народные депутаты хотят в рамках контрольной функции, которой наделен парламент, иметь возможность влиять на кадровые назначения или увольнения конкретного отдельного министра, поэтому и появилась инициатива законопроекта об интерпеляции.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Василий Мокан.

Народный депутат прокомментировал, почему сейчас актуализировался вопрос, чтобы предоставить парламенту возможность увольнять конкретных министров.

"Относительно законопроекта об интерпеляции – эта инициатива родилась у народных депутатов не просто так. Дело в том, что сейчас действующее законодательство не дает возможности легко уволить конкретного министра, то есть это может произойти либо по личному заявлению, либо по представлению премьер-министра. Депутаты хотят в рамках контрольной функции, которой наделен парламент, иметь возможность влиять и на кадровые назначения или увольнения конкретного отдельного министра", – отметил нардеп.

Василий Мокан продолжил: "Но сейчас происходят дискуссии среди юристов, конституционалистов, насколько эта инициатива может быть реализована на практике, потому что действительно огромный авторский коллектив подал этот законопроект (более 100 народных депутатов), в том числе руководство Верховной Рады и фракции "Слуга народа". Но есть заключения ряда комитетов. Главный комитет сказал, что надо еще над этой инициативой работать".

Он резюмировал, что законодательная инициатива позволит нормировать контрольную функцию и усилить позиции народных депутатов.

Как сообщалось ранее, политический и общественный деятель Дмитрий Спивак заявил, что через месяц или полтора будет сформирован новый состав Кабинета министров Украины.

Читайте также: "Шмыгаль за кресло держаться не будет": В "Слуге народа" рассказали о договоренности с премьером".