Действующая власть не хочет показывать провал, – Погребинский о выборах на Донбассе

Михаил Погребинский ZIK.UA

Политолог назвал ключевые причины отмены выборов в Донецкой и Луганской областях

Действующая власть не хочет показывать, насколько провалилась в глазах общественности, поэтому не проводит местные выборы на Донбассе.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Михаил Погребинский.

Политолог во время обсуждения вопроса относительно решения Центральной избирательной комиссии не проводить местные выборы на Донбассе, отметил, что его поражает цинизм обоснования такого шага. Михаил Погребинский отметил, что ЦИК перекладывает ответственность за решение о невозможности проведения выборов на Донбассе на военно-гражданские администрации, а те преследуют свои интересы, поэтому "напишут все, что нужно им лично, а не жителям этих районов".

"Ясно совершенно, что есть две причины. Одна - это шкурный интерес этих военно-гражданских администраций, людей, которые там работают и, видимо, не бедствуют. Ходит много слухов о том, что на самом деле через эту границу проходят огромные потоки контрабанды, на которых некоторые люди зарабатывают. Это одна причина. А вторая - то, что не хочется показывать, до какой степени действующая власть провалилась в глазах общественного мнения", – отметил Михаил Погребинский.

Политолог добавил, что социологические опросы свидетельствуют о том, что провластная политическая сила проиграет на Донбассе выборы без шансов, и очевидно, что на этих территориях большинство получила бы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"И тогда имели бы основания спрашивать этих людей, что они хотят, какую модель урегулирования и так далее. Будут представители этих территорий. Это очень опасно для действующей власти", - добавил Михаил Погребинский.

Напомним, недавно в Центральной избирательной комиссии объяснили решение не проводить местные выборы на Донбассе и назвали условия, при которых голосование на территориях Донецкой и Луганской областей может состояться.

Добавим, народный депутат Украины V-VIII созывов, член ЦИК Украины с 2019 года Юрий Мирошниченко заявлял, что местные общины имеют право оспаривать решение Центризбиркома о запрете местных выборов на Донбассе, и уже суд установит, есть ли опасность, чтобы отменять волеизъявление.