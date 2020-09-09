Дети Донбасса находятся в плачевном состоянии частично и по вине украинской власти, - Лазарев

Телеканал ZIK

Эти дети больше украинцы, чем те, кто заявляет гадость в их сторону, заявил политолог

Дети Донбасса находятся в плачевном состоянии частично и по вине украинских властей.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Эксперт прокомментировал скандальное заявление народного депутата от монобольшинства Галины Янченко, которая, напомним, назвала детей Донбасса "немытыми и нечесаными".

"Касательно детей Донбасса: да, эти дети не учатся в элитных школах, эти дети не живут в хороших загородных домах, наверное, их не возят на дорогих автомобилях и они не едят красную и черную икру. Они находятся в очень плачевном состоянии, и находятся они отчасти благодаря и украинской власти, которая пришла при Порошенко, который сделал такие заявления, что тут пойдут в школу, а там пойдут в подвал сидеть, и они тогда увидят, где и что должно быть. В чем виноват ребенок? У меня вопрос - в чем эти дети виноваты? В чем они завинили, что их какие-то личности - сейчас даже не по поводу Янченко, я вообще говорю - позволяют себе называть какими-то "правильными" или "неправильными"? Эти дети больше украинцы, чем те, кто заявляет такие гадости в их сторону", – подчеркнул Александр Лазарев.

Политолог призвал народных избранников думать, что они говорят, ведь такие заявления нивелируют попытки сшить страну.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными".

Какой была реакция социальных сетей на скандальное заявление народного депутата, читайте здесь.

Добавим, это не единственное скандальное высказывание депутатов "Слуги народа" о детях. Так, ранее председатель Комитета по соцполитике и защите прав ветеранов Галина Третьякова, которая прославилась перепиской в Раде о сексе на новом матрасе, заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.