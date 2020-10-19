Деркач: Блокировка моего Facebook-аккаунта – вмешательство в выборы в Украине и давление на следствие

Андрей Деркач Фото из открытых источников

Андрей Деркач назвал причину блокировки своего аккаунта в Facebook – публикация американскими медиа его заявления о существовании в распоряжении у правоохранительных органов Украины ноутбука, при помощи которого осуществлялись незаконные платежи на компании, близкие к семье Байденов. Об этом народный депутат написал в своем Телеграм-канале.

"Почему меня заблокировали? Причина одна: мой аккаунт в Facebook был заблокирован после публикации американскими медиа моего заявления о существовании в распоряжении у правоохранительных органов Украины ноутбука, при помощи которого осуществлялись незаконные платежи на компании, близкие к семье Байденов. Вот эта новость shorturl.at/nOPUW", – написал Деркач.

По его мнению, блокировка аккаунта это, во-первых, прямое вмешательство в избирательный процесс в Украине.

"Я являюсь народным депутатом Украины и принимаю непосредственное участие в выборах в органы местного самоуправления в Украине. Подобный запрет доступа к коммуникации с моими избирателями считаю прямым вмешательством в выборы в Украине со стороны представителей демокоррапшн", – считает Деркач.

Во-вторых, пишет он, информация о демокоррапшн на втором ноутбуке, которым располагают украинские правоохранители, действительно очень опасна для семьи Байденов и всех участников большой схемы международной коррупции.

"Она скоро будет раскрыта", – подчеркнул Деркач.

В-третьих, считает народный депутат, данное действие есть прямым нарушением первой поправки Конституции США и наступлением на демократию и свободу слова, а также попыткой осуществить давление на украинское следствие.

"Моей целью, по-прежнему, остается раскрытие схем международной коррупции и освобождение Украины от внешнего управления. Так как ФБ заблокировал мой аккаунт, все новые разоблачения – в моем Телеграм-канале. Подпишитесь и поделитесь", – резюмировал Деркач.