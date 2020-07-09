Деркач: Байден скрыл от Сената и Конгресса США преступные действия Порошенко в Крыму в 2016 году

Андрей Деркач Интерфакс-Украина

Бывший вице-президент США Джо Байден скрывал и вводил в заблуждение Сенат и Конгресс США относительно преступных действий пятого президента Украины Петра Порошенко в Крыму.

Об этом во время пресс конференции, которую транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Андрей Деркач.

В частности, как отметил Андрей Деркач, из новых записей становится понятно, что экс-президент Петр Порошенко в 2016-м году приказал спецслужбам организовать теракт против своих сограждан ради сохранения собственного рейтинга, а бывший вице-президент США Джо Байден, зная об этом факте, скрыл преступные намерения Порошенко.

"Из этих записей становится понятно, что Байден не информировал и вводил в заблуждение Сенат и Конгресс США, а посол Пайетт, зная, что происходило на самом деле, дезинформировал своими заявлениями мировое сообщество... Эти высокопоставленные лица покрывали потенциального военного преступника, который воюет со своими гражданами. Пусть с этим разбирается Минюст США и другие компетентные органы США, нас интересует безопасность государства Украина и ее граждан", - заявил Андрей Деркач.

Как сообщалось, ранее в четверг, 9 июля, народный депутат Андрей Деркач на пресс-конференции обнародовал третью часть записей разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

На обнародованных записях Байден и Порошенко обсуждали украинских диверсантов в Крыму в августе 2016 года. Из разговора становится понятно, что диверсионная операция действительно была. Это фактически признал Порошенко, а Байден резко раскритиковал Порошенко о проведении диверсионной операции в Крыму. Говорит, что это создает риски эскалации, также дает повод европейцам обвинить в этом Украину.

Андрей Деркач объяснил, почему он публикует именно сейчас эту запись. По его словам, главный фигурант тех событий - Валерий Кондратюк (тогда председатель ГУР Минобороны) - сейчас вновь назначен начальником разведки.