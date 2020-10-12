Депутаты Рады могли бы побороться за "премию Дарвина", — Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Фото с открытых источников

Председатель Верховной Ради неоднократно просил колег быть благоразумными

Человеческая тупость некоторых депутатов Верховной рады Украины вызывает удивление. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков 12 октября в интервью изданию "Гордон".

На вопрос журналиста о том, не поражает ли его человеческая тупость в поступках парламентариев, Разумков ответил, что она его, скорее, удивляет.

"Знаете, есть "премия Дарвина". Некоторым за неё можно было бы бороться, и я боюсь, что они могли бы войти в шорт-лист", — добавил глава Верховной рады.

Он отметил, что не раз обращался к коллегам с призывом быть благоразумными.

"Есть поступки, которые и правда удивляют. Я не раз обращался к народным депутатам, в том числе и с трибуны: в первую очередь думать, что они делают и говорят, потому что на них смотрит вся страна", — рассказал Разумков.

Напомним, "премия Дарвина" — шуточная ежегодная награда за самый глупый поступок, в результате которого те или иные лица лишаются жизни или способности иметь детей.

Как сообщалось, ранее в парламенте Украины произошло несколько скандалов с участием депутатов от пропрезидентской фракции "Слуга народа". Сначала выяснилось, что депутат Роман Иванисов ранее был судим за изнасилование несовершеннолетней.

Затем депутата Богдана Яременко уличили в переписке с проституткой прямо в зале парламента.

Позже оказалось, что подозреваемый во взяточничестве депутат Александр Юрченко ранее задерживался за воровство пива в магазине.

Также в начале этого года народный депутат Александр Кабанов во время заседания Верховной Рады Украины спалился с интересной перепиской. Политик решил оценить внешность Юлии Тимошенко, которая на тот момент выступала перед народными избранниками.