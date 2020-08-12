Депутаты от "Слуги народа" предлагают лишать мандатов мажоритарщиков

Позволить отзывать нардепов хотят самим избирателям

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Члены фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Максим Павлюк зарегистрировали в парламенте законопроект, который предусматривает отзыв народного депутата по народной инициативе. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что законопроект создан для возможности отзыва депутатов, избранных на одномандатных мажоритарных избирательных округах. "Народный депутат должен чувствовать ответственность перед избирателями, прилагать все усилия для выполнения пунктов предвыборной программы", – заявили авторы документа.

В частности, мажоритарщика хотят лишать статуса народного депутата в случае нарушением им законов и Конституции, невыполнения депутатских обязанностей, использования полномочий в личных корыстных целях, сокрытия собственного имущества и доходов, внесения неточных данных в декларацию (эквивалентом 10 минимальных зарплат и больше) и тому подобное.

Предполагается, что отозвать депутата смогут избиратели округа, на котором избрали мажоритарщика. Для этого они должны созвать собрание, в котором примет участие не менее 300 избирателей из избирательного округа.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предложил повысить размер минимальной заработной платы. Документ был передан на рассмотрение руководству парламента.