"Депутаты не готовы голосовать": В "Слуге народа" оценили перспективы назначения Витренко в КМУ

Александр Качура Фото из открытых источников

Александр Качура назвал причины неготовности парламентариев поддержать эту кандидатуру

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" не готовы голосовать за назначение Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

Парламентарий, комментируя вероятное назначение бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность в Кабинете министров Украины, отметил, что перспективы назначения являются "маленькими".

"Я знаю, что во фракции многие депутаты не готовы голосовать за Витренко, потому что, во-первых, это и конфликт интересов, второе - это та, наверное, последовательная позиция по повышению тарифов. Он публично говорил о том, что тарифы нужно повышать", – отметил нардеп.

Александр Качура говорит, что поддерживает идею о том, что должна быть должность вице-премьера, но предложенная кандидатура не лучшая.

Парламентарий отметил, что кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины во фракции поддерживают. Александр Качура добавил, что профильный парламентский комитет не поддержал эту кандидатуру, поскольку у господина Шкарлета и главы комитета Сергея Бабака есть личные противостояния.

Напомним, ранее народный депутат Ирина Верещук сообщала, что в Раде планируют рассмотреть отставку министра КМУ Олега Немчинова, министра финансов Игоря Марченко, врио министра образования Сергея Шкарлета и других.

А накануне спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что два украинских министра подали в Раду заявления об отставке. Одно из них нардепы поддержали на заседании 16 декабря.