"Депутаты не готовы голосовать": В "Слуге народа" оценили перспективы назначения Витренко в КМУ
Александр Качура назвал причины неготовности парламентариев поддержать эту кандидатуру
Народные депутаты из фракции "Слуга народа" не готовы голосовать за назначение Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины.
Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура.
Парламентарий, комментируя вероятное назначение бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность в Кабинете министров Украины, отметил, что перспективы назначения являются "маленькими".
"Я знаю, что во фракции многие депутаты не готовы голосовать за Витренко, потому что, во-первых, это и конфликт интересов, второе - это та, наверное, последовательная позиция по повышению тарифов. Он публично говорил о том, что тарифы нужно повышать", – отметил нардеп.
Александр Качура говорит, что поддерживает идею о том, что должна быть должность вице-премьера, но предложенная кандидатура не лучшая.
Парламентарий отметил, что кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины во фракции поддерживают. Александр Качура добавил, что профильный парламентский комитет не поддержал эту кандидатуру, поскольку у господина Шкарлета и главы комитета Сергея Бабака есть личные противостояния.
Напомним, ранее народный депутат Ирина Верещук сообщала, что в Раде планируют рассмотреть отставку министра КМУ Олега Немчинова, министра финансов Игоря Марченко, врио министра образования Сергея Шкарлета и других.
А накануне спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что два украинских министра подали в Раду заявления об отставке. Одно из них нардепы поддержали на заседании 16 декабря.