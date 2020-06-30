"Депутатов интересуют только сиськи": Клитина объяснила, почему объявила о создании партии полуобнаженной

Александра Клитина Скриншот видео

Женщина поделилась соображениями, где возьмет деньги на деятельность политической силы

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина объяснила, почему на видео, где она объявила о создании собственной партии, предстала полуобнаженной.

Об этом женщина рассказала в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

Гостья ток-шоу поделилась планами по созданию собственной политической силы, о чем она заявила в видео, которое было обнародовано сегодня.

"Я подумаю, откуда я возьму деньги. Я думаю, если украинцы меня поддержат, то и деньги найдутся. Я же не какая-то там вам политическая проститутка – у меня спонсоров нет. Я сама – Александра Клитина против всех этих "политических проститутов", – заявила она.

Ведущие поинтересовались, почему будущий политик выбрала такую откровенную форму обращения к украинцам (напомним, на видео, в котором Александра Клитина заявила о создании собственной политической силы, женщина стоит перед камерой в полуобнаженном виде).

"Чтобы показать, что наших депутатов интересуют только сиськи, простите, и больше ничего", – пояснила будущая руководитель партии.

Однако рассказывать, будут ли следующие видеообращения такими же откровенными, Александра Клитина отказалась. Она также заверила, что все придумала сама, мол, не нужно недооценивать женщин.

Напомним, 18 ноября прошлого года была опубликована запись разговора депутатов "Слуги народа", где упоминалось, что одна из заместителей министра получила свою должность "через постель". В Тelegram-каналах заявили, что речь идет об Александре Клитиной – заместителе министра транспорта и инфраструктуры.

А уже 27 ноября Кабинет министров Украины уволил Клитину с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции.

Добавим, 30 июня бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которую уволили после секс-скандала, объявила о создании своей партии. Такой амбициозный шаг она решила сделать для борьбы с коррупцией и, чтобы разобраться с "политическими проститутами".