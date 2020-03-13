Депутатам будут измерять температуру на входе в Раду, - Разумков

По словам Разумкова, алгоритм действий, что нужно делать, если у человека выявлена повышенная температура, - отработанный

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на входе в парламент народным депутам будут измерять температуру. Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Если мы говорим о дополнительных мерах, то будет идти измерение, то есть скрининг температурный. Я думаю, что правила должны быть одни для всех, когда люди возвращаются из разных стран, когда мы вводим такие ограничения, плюс я понимаю, что это большое количество людей, я думаю, что все отнесутся к этому с пониманием", - отметил спикер парламента.

По словам Разумкова, алгоритм действий, что нужно делать, если у человека выявлена повышенная температура, - отработан.

Напомним, во время этого же брифинге председатель Верховной Рады сообщил, что в здание парламента будут пускать только депутатов и журналистов.