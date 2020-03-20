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Депутата-антикоррупционера из "Голоса" поймали на коррупционном преступлении, - СМИ

Александра Устинова Телеграм-канал "Соросята"

Активистка Революции Достоинства купила в Киеве квартиру, но в отчетных документах указала совсем другую стоимость жилья

Депутата от партии "Голос" Александру Устинову поймали на коррупционной преступлении. Об этом сообщает Telegram-канал "Соросята".

Как отмечается, Устинова, близкая подруга Виталия Шабунина, того самого главы - Центра противодействия коррупции, в котором присвоили себе все деньги выделенные на реформу украинской прокуратуры, была уличена в недостоверном декларировании.

А именно, в июле 2014 года активистка Революции Достоинства купила в Киеве квартиру площадью 141,2 квадратных метров. Но в отчётных документах Устинова указала, что стоимость жилья составляет 639 366 гривен.

В действительности же, стоимость указанной квартиры составляла - 917 800 гривен. Это значит, что разница задекларированной стоимости имущества субъектом декларирования составляет 278 тисяч 434 гривен. В то же время происхождение средств на жилье в Киеве активисткой-антикоррупционеркой - непонятное. 

Кроме того, стало известно, что Александра Устинова так же скрыла от декларирования стоимость расходов за аренду жилого дома в США за сентябрь 2018 года по адресу: 450 Serra Mall, Building 10, Stanford SA 94305. 

Напомним, недавно народный депутат от "Слуги народа" обвинила в коррупции заместителя главы Харьковской областной госадминистрации Александра Скакуна.

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