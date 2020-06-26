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Депутат Третьякова ответила, в каком случае готова уйти в отставку

Галина Третьякова Голос.юа

По словам Третьяковой, у нее есть план законодательных инициатив, которые она сделала и еще намерена сделать

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от "Слуги Народа" Галина Третьякова заявила, что может уйти в отставку только в случае, если "закроется окно возможностей". Об этом она сказала во время пресс-конференции, передает hromadske.

"Нет! (не готова уволиться и сложить мандат нардепа, - ред.) У меня есть план законодательных инициатив, которые я сделала… И есть план, который лежит у меня на столе, что я хочу еще сделать. И есть еще 15-20 законопроектов, которые находятся на разных стадиях готовности… Даже если они не будут приняты в первом чтении, я хочу, чтобы они в истории остались", - рассказала Третьякова, отвечая на вопрос журналистки, готова ли она покинуть пост главы комитета и сложить полномочия народного депутата.

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Собеседник из комитета Третьяковой, который захотел остаться неназванным, уточнил, что в Офисе президента уважают ее, поэтому вопрос о ее отставке пока не стоит.

В свою очередь, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук уточнила, что депутаты в своем чате обсудили ситуацию с высказыванием Галины Третьяковой и допустила, что это могут обсудить и на заседании фракции.

"У нас демократические порядки - если Галина Третьякова захочет высказаться или кто-то задать ей вопрос, то мы, конечно, это сделаем (обсудят на заседании фракции, - ред.)", - сказала она.

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Напомним, на днях Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

После этих заявлений нардепа Совет ФПУ в открытом письме к спикеру парламента Дмитрию Разумкову требует отозвать Третьякову с должности председателя комитета, расценив его позицию как антисоциальную и антигуманную.

Позже скандальное высказывание главы комитета прокомментировали в Офисе президента.

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