Депутат от "Слуги народа" рассказал, как его лечили от коронавируса

Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко из открытых источников

Он утверждает, что, если начать лечиться при появлении первых симптомов, то за 5 дней можно преодолеть вирус в домашних условиях

Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко заявил, что его уже выписывают домой после госпитализации с коронавирусом и назвал лекарства, которые ему выписывали во время лечения.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Тест ПЦР дал отрицательный результат. В понедельник выпишут домой. При поступлении состояние было тяжелым", - отметил он.

Так, по словам нардепа, лечили его следующим образом: плаквенил 10 дней (2 таблетки в день); азицин (1 таблетка в день); амброксол (3 таблетки в день); лоратадин (1 таблетка на ночь); антибиотик меронем (3 раза в день внутривенно); ингаляции лаферобион. Температуру сбивать парацетамолом.

Также политик посоветовал лечиться сразу, как только появляются первые симптомы, ведь тогда, как он объяснил, можно вылечиться и дома за 5 дней.

"Знаю о трудностях с доступностью препарата плаквенил, но правительство уже решает проблему, и, надеюсь, поможет отечественной фармации, которая готова производить аналоги", - добавил Горбенко.

Ранее сообщалось, что Руслан Горбенко сделал три теста на коронавирус, один из которых оказался положительным.

До этого коронавирус обнаружили у внефракционной депутатки Анны Скороход.

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Однако, первым депутатом Рады, у которого подтвердили коронавирус, был нардеп от "Довіри" Сергей Шахов. Тогда коронавирусом заразился и его однопартиец - Сергей Вельможный.