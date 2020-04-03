Депутат от "Слуги народа" рассказал, как его лечили от коронавируса
Он утверждает, что, если начать лечиться при появлении первых симптомов, то за 5 дней можно преодолеть вирус в домашних условиях
Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко заявил, что его уже выписывают домой после госпитализации с коронавирусом и назвал лекарства, которые ему выписывали во время лечения.
Об этом он написал на странице в Facebook.
"Тест ПЦР дал отрицательный результат. В понедельник выпишут домой. При поступлении состояние было тяжелым", - отметил он.
Так, по словам нардепа, лечили его следующим образом: плаквенил 10 дней (2 таблетки в день); азицин (1 таблетка в день); амброксол (3 таблетки в день); лоратадин (1 таблетка на ночь); антибиотик меронем (3 раза в день внутривенно); ингаляции лаферобион. Температуру сбивать парацетамолом.
Также политик посоветовал лечиться сразу, как только появляются первые симптомы, ведь тогда, как он объяснил, можно вылечиться и дома за 5 дней.
"Знаю о трудностях с доступностью препарата плаквенил, но правительство уже решает проблему, и, надеюсь, поможет отечественной фармации, которая готова производить аналоги", - добавил Горбенко.
Ранее сообщалось, что Руслан Горбенко сделал три теста на коронавирус, один из которых оказался положительным.
До этого коронавирус обнаружили у внефракционной депутатки Анны Скороход.
Однако, первым депутатом Рады, у которого подтвердили коронавирус, был нардеп от "Довіри" Сергей Шахов. Тогда коронавирусом заразился и его однопартиец - Сергей Вельможный.