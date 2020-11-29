Депутат Европарламента о нападении на журналистку NEWSONE: Мы хотим услышать официальный ответ от украинской власти

Максимилиан Кра newsone.ua

Депутат Европейского парламента Максимилиан Кра прокомментировал ситуацию с нападением на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес 28 ноября во время чествования памяти жертв Голодоморов. Об этом он сообщил в эфире телеканала NEWSONE.

По его словам, он был шокирован происходящим и отметил, что если Украина хочет стать членом Евросоюза, то должна продемонстрировать противостояние такому насилию и показать, что поддерживает и гарантирует свободу слова СМИ и медиа, осуждающих подобные поступки.

"Я был шокирован, когда увидел видео. И это произошло в городе, где сосредоточено управление страной. Мы и сами довольно часто сталкиваемся с проблемой насилия по отношению к независимым медиа. Критически важно, чтобы подобное никогда больше не повторилось ни в одном цивилизованном городе. Мы хотим получить официальный ответ от правительства", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что позвонит своим коллегам, занимающимися правами человека и попросит у них оценку данной ситуации. Кроме того, депутаты поднимут этот вопрос в Европарламенте, чтобы понять масштабы проблемы.

"Мы готовы обратиться с этим вопросом в соответствующий комитет, мы обменяемся нашими мыслями и беспокойствами в отношении Украины. Также я позвоню коллегам, которые занимаются правами человека, гражданским правом и правовыми аспектами в целом. Попрошу их дать оценку этой ситуации. Мы знаем, что это не первая атака. Особенно ваш телеканал довольно часто становился жертвой атак экстремистов. Но, иметь видеодоказательство - это новая составляющая, которая демонстрирует наличие глубокой проблемы. И мы хотим услышать ответы. Я уверен, мои коллеги из комитетов, которые сталкиваются с подобным, также захотят услышать ответы. Эта атака - она ​​будет иметь последствия", - сказал Кра.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на журналистку телеканала NEWSONE в прямом эфире на церемонии чествования памяти жертв Голодоморов, которая прошла в Киеве в субботу, 28 ноября.