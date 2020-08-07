Депутат Европарламента об атаке СБУ на канал "112 Украина": Действия власти - неприемлемы, они должны уважать свободу слова

Максимилиан Кра Фото из открытых источников

Невозможно поверить в то, что в европейской стране может возникнуть ситуация, когда частный телеканал пытаются захватить рейдеры от власти. Так прокомментировал попытку рейдерского захвата телеканала "112 Украина" депутат Европарламента Максимилиан Кра.

Он подчеркнул, что в демократической стране любые попытки ущемления свободы слова - недопустимы.

"Услышав это, я не мог поверить, что такая проблема может случиться в европейской стране. Очевидно, они используют время летних каникул для того, чтобы сделать нападки на свободу слова. Уверяю вас, если подобная проблема действительно произойдет, мы отреагируем. Они должны уважать свободу слова. Свобода слова означает говорить то, что не нравится слышать правительству. Их действия неприемлемы. И мы будем много что делать: будем осуществлять давление для того, чтобы остановить подобные атаки на независимые СМИ", - отметил евродепутат.

Он также добавил, что вопрос попытки давления на независимые медиа в Украине необходимо поднимать на уровне Европарламента.

"Конечно этот вопрос нужно поднимать и он будет подниматься. Поэтому еще это недопустимо, чтобы Украина притворялась страной, которая идет на Запад. Кому-то это может нравиться, или не нравиться, Но вы должны знать что в развитых странах СМИ являются независимыми и они имеют право говорить то, что не нравится слышать правительству. Мы не будем молчать и будем поднимать этот вопрос. Сейчас украинское правительство идет по пути меньшей свободы и по пути меньшей демократии. Начнется жаркая осень, и мы начнем информировать всех. Нам придется задать несколько вопросов украинским послам. И правительству придется отвечать на эти вопросы", - подчеркнул евродепутат.

Напомним, 6 августа телеканал "112 Украина" заявил о попытке рейдерского захвата со стороны Службы безопасности Украины по заданию президента Владимира Зеленского и назвал такие действия власти абсолютно незаконными.