Денис Шмыгаль назвал места, где самый высокий риск заражения COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Самый высокий риск заразиться – в закрытых помещениях, где пересекаются различные социальные группы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал места, где существует самый высокий риск заразиться коронавирусом. Об этом он сообщил во время отчета правительства в Верховной Раде по противодействию распространению COVID-19.

Так, немецкий институт Роберта Коха тщательно проанализировал более 200 тысяч случаев заражения. В ходе этого ученые сделали вывод, что коронавирус чаще всего передается во время интенсивного длительного и личного контакта в закрытых помещениях. В частности, это касается домохозяйств и рабочих мест.

"В семьях, конечно, ни одно правительство не может и не введет противоэпидемиологические меры для расторжения цепочки заболевания. Что касается рабочих мест, ограничение контактов в таком случае – это и есть полный локдаун, о котором мы сегодня не хотим говорить и вводить. Хотя мы призываем компании усилить меры безопасности своих сотрудников. Те сотрудники, которые могут работать дистанционно, должны перейти на дистанционную форму работы. Те, чей труд невозможен без присутствия на рабочем месте, конечно должны придерживаться уже всем известных мероприятий", - отметил Шмыгаль.

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Кроме этого, коронавирус лучше передается от человека к человеку в закрытых помещениях, где пересекаются разные социальные группы. В частности, наибольший риск заразиться есть в местах культурного и социального досуга (кинотеатры, галереи, музеи и тому подобное).

"И еще один ключевой вывод, который отражен в немецком исследовании, и в моделировании Стэндфордского университета, это то, что в местах культурного и социального досуга, где люди проводят много времени, значительно увеличивается риск заражения. И больше всего времени в местах досуга, как отмечают ученые на основании изучения данных о передвижениях, люди проводят именно на выходных", - добавил глава правительства.

Напомним, 14 ноября в Украине начал действовать "карантин выходного дня", который предусматривает закрытие торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также запрещается работа театров и проведения массовых мероприятий. Кроме того, не разрешено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, карантин необходим для замедления распространения вируса, ведь в противном случае больничные койки будут заполнены на 100%, после чего наступит коллапс медицинской системы.