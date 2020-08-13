Денег на выборы не хватит – финансовое бремя падет на местные власти, – Гелевей

Олег Гелевей Скриншот видео

Те платежи, которые должны бы поступать от ЦИК, будут возложены на местные органы власти, убежден политик

Средств на проведение местных выборов не хватит, и эта финансовая нагрузка упадет на местные власти.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины VII созыва, член ВО "Свобода" Олег Гелевей.

Гость студии убежден, что средств на проведение местных выборов не хватит.

"Я думаю, что средств, конечно, не хватит, и эта финансовая нагрузка будет возложена на местную власть, и увидите, что будет соответствующее постановление Кабинета министров, которое будет подтверждено решением ЦИК. Сомнений нет в том, что многие платежи, которые должны идти целенаправленно из Центральной избирательной комиссии, будут возложены на местные органы власти", – заявил политик.

Олег Гелевей также заметил: "А то, что у нас на сегодняшний момент затягивается дедлайн, это говорит о том, что наша центральная партия на сегодняшний момент, а именно "Слуга народа", не имеет реальных кандидатов. Она набрала случайных людей в Верховную Раду. Так же она сейчас ищет таких же случайных людей, чтобы заполнить как-то места".

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года.

Как сообщали, в ЦИК отметили: местные выборы в Украине произойдут в сложных условиях. Осложнения происходят из-за изменений избирательного закона и пандемии COVID-19.