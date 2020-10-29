Демократам выгодно затягивать время, чтобы окончательное решение принимал Конгресс, – профессор политологии из США о выборах президента

Избирательный участок в США Фото из открытых источников

Андрей Коробков объяснил, на что надеются в Демократической партии

После выборов президента США демократам выгодно подавать судебные иски для того, чтобы затягивать время. Им нужно, чтобы окончательное решение принимал Конгресс США, где они надеются, что получат большинство, по крайней мере, в Палате представителей.

Об этом в эфире программы "Международная панорама" на телеканале ZIK во время включения заявил профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

Эксперт рассказал о рисках, которые связаны с выборами президента США. По его мнению, проблему следует рассматривать в двух плоскостях. С одной стороны, говорит он, готовился вброс бюллетеней, а впоследствии попытки избирательных комиссий выбросить эти бюллетени приведут к судебной тяжбе. Андрей Коробков отметил, что демократы уже подготовили три сотни адвокатов по всей стране, которые готовятся подавать иски.

"Идея в том, чтобы дотянуть эту тяжбу до 20 января, когда истечет срок полномочий Трампа, кто бы ни был избран следующим президентом, создать вакуум власти и перевести эту тяжбу в Конгресс. Это одна сторона", - сказал профессор.

Андрей Коробков продолжил: "С другой стороны, несомненно, страна настолько поляризована, что одна из сторон не признает результаты выборов. И в случае демократов, по крайней мере, будет иметь место конфликт не только между левыми и правыми, то есть между демократами и республиканцами, но и внутри самой Демократической партии".

Эксперт отметил, что демократам выгодно подавать судебные иски для того, чтобы затягивать время, им нужно, чтобы окончательное решение принимал Конгресс, где они надеются, что получат большинство, по крайней мере, в Палате представителей. Андрей Коробков напомнил, что третье лицо в американской государственной иерархии – это спикер Палаты представителей.

"Поэтому они будут делать все, чтобы в судах тянулось время, а разбирательство реальное пошло в Конгрессе", – добавил Андрей Коробков.

Как сообщали, на выборах президента Соединенных Штатов Аерики досрочно проголосовали уже более 50 миллионов человек. Из этого количества более 35 миллионов избирателей проголосовали по почте, а более 15 миллионов — придя на участки.